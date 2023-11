Regali di Natale ai meno fortunati, a Baronissi arriva il "Gioco sospeso" L'iniziativa solidale è stata promossa dall'associazione "Contrariamente"

I volontari dell’associazione "ContrariaMente" di Baronissi continuano la loro opera di supporto e sostegno verso i cittadini in difficoltà. Questa volta hanno scelto di regalare un sorriso ai più piccini, aiutando quelle famiglie che saranno costrette a dire qualche “no” in più per il difficile momento economico.

Nasce con questo spirito l’iniziativa “Gioco Sospeso” che, in accordo con i rivenditori di giocattoli del territorio comunale, vuole garantire ad ogni bambino un dono da scartare sotto l’albero. Dal 28 novembre al 18 dicembre sarà possibile recarsi nei negozi aderenti, acquistare un regalo e lasciarlo “in sospeso” per un altro bambino.



"Insieme possiamo regalare un Natale magico a tutti i bambini e allo stesso tempo sostenere una parte del tessuto economico locale sempre più schiacciato dall’e-commerce”, dichiara il presidente dell’associazione "Contrariamente Baronissi", Antonio Siniscalco. "Il mio ringraziamento a tutti i volontari che con passione impegno e abnegazione dedicano il loro tempo alle innumerevoli attività della nostra realtà associativa”.

I doni raccolti saranno consegnati la mattina del 23 dicembre direttamente da “Babbo Natale” che aspetterà bambini e famiglie presso la sede dell’associazione in via Ferreria 123.