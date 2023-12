Una delegazione del governo dell’Oman in visita a Positano Pianificazione del territorio, turismo e politiche di buon governo al centro dell'incontro

L’amministrazione Comunale di Positano ha ospitato quest’oggi una delegazione di esponenti del governo dell’Oman, giunti in Italia per visitare la costa campana, soffermandosi in particolare a Sorrento, Positano ed Amalfi.

Ad accoglierli il primo cittadino di Cetara Giuseppe Guida, il Vicesindaco Margherita Di Gennaro ed il consigliere Vespoli che hanno accompagnato gli ospiti in visita alla Villa Romana, dove hanno potuto ammirare le bellezze dell’antichità romana.

L’incontro è proseguito poi all’ufficio del turismo ‘L.Vespoli’ per un tè caldo e per continuare a parlare di pianificazione del territorio, turismo e politiche di buon governo; tante le domande poste al Sindaco dalla delegazione del governatorato di Musandam, molto interessata alla gestione del territorio.

Gli ospiti si sono mostrati particolarmente colpiti dalla bellezza del paesaggio di Positano, anche in una giornata di pioggia.

Dopo i saluti cordiali, con la promessa di altri futuri incontri, i delegati dell’Oman hanno, poi, proseguito con la visita fra i comuni della Divina.