Frana sulla statale 163 Amalfitana: cadono massi tra Positano e Sorrento Chiusa una strada, sul posto vigili del fuoco, carabinieri e Anas

Il maltempo delle ultime ore ha causato una nuova frana in Costiera. Nella tarda serata di ieri un masso è precipitato sulla statale 163 "Amalfitana", al chilometro 7650, tra i comuni di Vico Equense e Positano. La strada è stata temporanemanete chiusa. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e personale Anas per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Attualmente - come chiarisce in una nota il Comune di Positano - la strada è ancora chiusa al traffico,in un tratto di carreggiata di competenza di Vico Equense. I tecnici rocciatori dell'Anas sono a lavoro, partite le operazioni di pulizia del costone già dalle prime ore del mattino. Il sindaco di Positano si è recato sul posto, insieme ai collegi di Piano di Sorrento e Vico Equense, per seguire personalmente le operazioni, ed è in costante contatto con gli enti competenti.