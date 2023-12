Roccapiemonte, in arrivo un'area per lo sport nel parco "Galdieri" Il progetto è stato promosso dal Ministero per lo Sport, soddisfatto il sindaco Pagano

Un altro grande risultato per l’Amministrazione di Roccapiemonte guidata dal sindaco Carmine Pagano. Su proposta del vice sindaco Roberto Fabbricatore, è stata approvata la candidatura del progetto “Sport nei Parchi, Sport di Tutti”. Stamattina la firma della convenzione che prevede interventi nell’area ricadente all’interno del “Parco Cittadino Filomena Galdieri”, in via B. Rescigno. L’iniziativa è stata promossa dal Ministero per lo Sport e nasce dalla collaborazione tra Sport e Salute ed Associazione Nazionale Comuni Italiani – Anci con l’obiettivo di realizzare nuove aree sportive attrezzate all’interno di parchi comunali pubblici o spiagge, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo libero. La somma disponibile per la realizzazione dell’area è di 25 mila euro. Il Comune di Roccapiemonte cofinanzia il progetto con un contributo del 50%.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Pagano e dal vice sindaco Fabbricatore. “Un ringraziamento ai dipendenti comunali che hanno seguito da vicino l’iter procedurale, Antonio Pisano, Giovanna Salzano e Marco Daniele. Una grande opportunità per la nostra città, perché realizziamo un intervento che permetterà a giovani e meno giovani di fare sport in un’area attrezzata e sicura, cioè quella del Parco Filomena Galdieri", ha detto il sindaco Pagano. "Non va dimenticato che questa Amministrazione, per le aree sportive e sociali, ha rimesso a nuovo lo spazio in via Starza intitolato a Catello Mari, ha realizzato un campetto in via Franco Biagio che porta il nome di Christian Campanile, ha effettuato uno sforzo incredibile per restituire ai cittadini lo stadio Ravaschieri, oggi fiore all’occhiello del territorio. Lo sport per questa Amministrazione ha un valore importante, ha un ruolo cruciale per lo sviluppo e il benessere fisico e sociale dei ragazzi e non solo, inoltre attraverso lo sport dobbiamo lanciare messaggi legati alla lealtà, al rispetto, alla disciplina, una sorta di fair play generale. Perché si vince, ma si può anche perdere per poi ripartire con rinnovate ambizioni”.