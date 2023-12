Statale 163 Amalfitana: riaperta la strada tra Vico Equense e Positano La messa in sicurezza con una squadra di rocciatori ha consentito di completare i primi interventi

Anas ha riaperto al traffico la strada statale 163 “Amalfitana” al km 7,700 in località Tordigliano, tra Vico Equense e Positano. Il tratto stradale era stato interrotto nella tarda serata di ieri a seguito di una caduta massi.



Dalle prime ore di questa mattina l’intervento di una ditta esterna di rocciatori, incaricata da Anas, ha consentito di completare le prime attività di messa in sicurezza attraverso la rimozione di materiale roccioso ed alberature instabili su una consistente parte del costone roccioso, ricadente in proprietà privata.

Sul tratto stradale è stato istituito solo un restringimento per consentire nelle prossime ore, alle ditte proprietarie dei costoni rocciosi, per quanto di competenza, di effettuare ulteriori verifiche dei luoghi e altri interventi di messa in sicurezza.