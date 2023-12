Concerti, luci e presepe vivente: a Nocera Superiore parte Natale in Nuceria Presentato il cartellone degli eventi natalizi

In attesa del Capodanno in piazza con il concerto dal vivo di Franco Ricciardi, Nocera Superiore accende la magia del Natale in Nuceria con l’accensione delle luminarie allestite lungo le strade cittadine ed un ricco cartellone di eventi destinato ad accompagnare la comunità fino al 13 gennaio passando, ovviamente, per il tradizionale arrivo della Befana per i più piccoli la mattina del 6.



«È un cartellone arricchito con gli eventi organizzati dalle Parrocchie e dalle Associazioni, sostenuto dalla Camera di Commercio e scandito da appuntamenti artistici e musicali che soddisfano i gusti di tutte le fasce d’età e che valorizza l’inclusività attraverso la partecipazione dei ragazzi speciali del Centro Polivalente di via Russo – sottolinea il sindaco Giovanni Maria Cuofano –. In un momento storico in cui il disagio del vicino di casa si unisce alla preoccupazione per i conflitti internazionali, il Natale rappresenta un luogo di pace nel quale ritrovare fiducia, speranza e serenità, anche attraverso piccoli momenti di socialità come questi».

L’evento clou è il concerto dal vivo di Franco Ricciardi: il cantautore napoletano, attualmente in tour in diverse città italiane, sarà a Nocera Superiore la sera del 1 gennaio con il suo spettacolo di musica partenopea.

In attesa del big bang musicale che battezzerà il nuovo anno, nel mese di dicembre sono tanti gli appuntamenti di avvicinamento al 2024: dagli eventi firmati Pro Loco Urbs Nuceria con la sua orchestra e le letture di libri in compagnia dei più piccoli agli spettacoli di artigianato e degustazione sul sagrato della Basilica di Materdomini a cura dell’Associazione “Il Santuario”; dai concerti del Liceo Musicale Coreutico “Galizia” sino al teatro amatoriale parrocchiale ed il recital dei ragazzi dell’oratorio di S.Michele Arcangelo.

E poi ancora: il presepe vivente inclusivo, a cura della cooperativa “Il Canguro”, con il gruppo dei diversamente abili nelle vesti di figuranti; la tombolata animata degli Scout; la tradizionale cantata degli zampognari; il concerto al pianoforte tra le colonne del Battistero paleocristiano con Rosita Gargano e Sabina Mauro; l’albero di Natale realizzato dalla comunità parrocchiale di Pareti; i concerti di musica classica con Marta Pignataro, Sabrina e Simone Gambaro.

Il 5 ed il 6 gennaio, infine, una due giorni tutta dedicata ai bambini, su corso Matteotti, con l’attesa della Befana la sera del 5 ed il suo arrivo con caramelle e dolciumi per i più piccoli.