M5S, Villani: "Basta ai disagi sulla linea ferroviaria Nocera-Salerno "Si intervenga con urgenza ”

“Dal 20 gennaio la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Nocera Inferiore e Salerno via Cava de’ Tirreni è interrotta a causa di una frana all’altezza di Molina di Vietri sul Mare. L'evento ha innescato una serie di disagi per gli utenti della linea Napoli-Salerno, costretti a confrontarsi con servizi di trasporto sostitutivi che hanno mostrato evidenti criticità. I comitati dei pendolari hanno segnalato un'insufficienza dei servizi di trasporto sostitutivi, che ha comportato limitazioni, variazioni di percorso e cancellazioni dei treni regionali. Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo mediante bus, tuttavia, numerosi utenti hanno riportato disagi significativi”. A denunciare la situazione è la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno, Virginia Villani, che ha sottolineato l'importanza di garantire un ripristino tempestivo della circolazione ferroviaria e di implementare interventi mirati per la sicurezza del costone roccioso.

“In queste ore sono in contatto con Ferrovie dello Stato per chiedere interventi urgenti e mirati per garantire la sicurezza e la continuità dei collegamenti ferroviari nella regione, nonché per proteggere le infrastrutture dalle instabilità del territorio”-conclude Villani-.