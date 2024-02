Siano: da marzo percorsi attivi di legalità Oggi la presentazione degli appuntamenti

Si è svolta, questa mattina alle ore 12.00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Siano, la presentazione degli appuntamenti volti ad un percorso attivo sulla legalità voluti dall’Associazione Legalità e Futuro operante in paese da oltre un decennio. L’associazione, voluta dalla dott.ssa Tania Navarra e Don Crescenzo Aliberti, vanta collaborazioni importanti con associazioni ed enti del territorio locale e nazionale – tra queste SCENA TEATRO E SCENA TEATRO MANAGEMENT SRLS;FONDAZIONE POLIS di DON TONINO PALMESE;RESISTENZA ASS.NE ANTICAMORRA SCAMPIA;SOCIAL FUTURE ( cooperativa Solidale); Ass.ne Dario Scherillo; Istituto Comprensivo di Siano; Scuola di danza di Loredana Di Filippo; Incontatto; Ass.ne Sagra; Protezione Civile, Ass.ne Carnevale Sianese; Misericordia;Ass.ne Amici Insieme; Ass.ne Reduci e Combattenti; Ass.ne RESISTENZA ANTICAMORRA SCAMPIA,Commissione Pari Opportunità; Impatto Eco sostenibile; Ass.ne Sportiva Sejanus; Ass.ne Moviemnto e danza di Manola Rumma,Remix Eventi;Il frantoio di Marina.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Siano dott. Giorgio Marchese, della dott.ssa TINA ALBANO Assessora all’Associazionismo e del Comandante di Polizia Locale di Siano dott. Salvatore Dionisio si procede con la presentazione del programma dal titolo

“DAL DISAGIO ALL’AGIO” – da quest’anno il percorso si dividerà, in tre step fondamentali: il Primo: incentrato sugli incontri formativi mensili (uno) a partire dal primo di Marzo, con testimonianze, guidate e tenute da Don Tonino Palmese, presidente Fondazione POLIS e coordinatore dei familiari delle vittime innocenti di Mafie. Le tematiche che verranno affrontate saranno quelle delle Vittime Innocenti, il Gioco D’azzardo, la realtà delle carceri, Il problema delle Relazioni e la Giustizia riparativa.

Il Secondo, comprenderà sia mattinate scolastiche, con testimonianze attive come quelle di Pasquale Scherillo ; Ciro Corona (ASS.NE RESISTENZA ANTICAMORRA SCAMPIA), e sia uscite itineranti verso SCAMPIA, presso Officina delle Culture Gelsomina Verde di Ciro Corona; e verso L’ IPM E NISIDA;

Infine il Terzo step, comprenderà: LABORATORI DELLA LEGALITÀ, TORNEI SPORTIVI, ESPERIENZE RADIOFONICHE & MODA.

Da quest’anno l’associazione Legalità e Futuro si arricchisce di 2 nuove aree: Sportiva e Moda & Legalità; Il gruppo SPORTIVO è seguito e coordinato da MarioTrezza.

INCONTRARSI- RACCONTARSI - CONOSCERSI i verbi di accentramento del percorso dell’associazione di legalità e futuro, che - ricorda don Crescenzo – “nasce dalla voglia di passare da un paese senza regole ad uno con le regole” . L Associazione si impegna alla sensibilizzazione e formazione ma è anche attivismo costante da 13 anni per dare concretezza. Nella vita quotidiana del paese, in primis con interventi di rispetto per gli spazi pubblici e luoghi comunitari; Inventandosi poi con continuità nel tempo. Di trasmettere la legalità attraverso le varie forme di arte ed il linguaggio dei ragazzi, giovani, famiglie, proponendo attività creative che trovano realizzazione nel vedere in vari momenti dell’anno,unici protagonisti loro. S’impegna dunque a creare momenti di condivisione/formativi come questa mattina, una vera tavola rotonda cittadina, ma ancor di più a dare veridicità all’ ESSERE, tralasciando l’inutilità dell’apparire e del superfluo.

Un anno intenso quello che si appresta a vivere la comunità di Siano nel solco del “fare attivo” tra le pieghe della legalità. La sinergia fattiva tra territorio, Associazioni ed Istituzioni è fondamentale per questo Legalità e Futuro da anni riesce a mettere insieme Società Civile, Chiesa, Istituzioni ed una fitta rete di collaborazioni.