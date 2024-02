Nocera Superiore al voto, Nm: "Si convochi il tavolo del centrodestra" "La correttezza ci impone di confrontarci con gli alleati"

«Noi Moderati per le prossime elezioni comunali a Nocera superiore è a lavoro per raggiungere un’unità di intenti, così come stiamo facendo in relazione a tutti gli altri comuni chiamati al voto». Così il coordinatore provinciale di Noi Moderati Salerno, Luigi Cerruti. «Il Partito, oltre ad avere una sua lista per ciascun comune chiamato al voto può esprimere tranquillamente anche il nome di un candidato sindaco.

La correttezza ci impone di confrontarci con gli alleati e sul tavolo Provinciale saremo pronti a discuterne – ha ribadito il coordinatore Cerruti - Ho chiarito già la mia posizione con il segretario Provinciale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Fabbricatore. Attendiamo ora i colleghi della coalizione, chiamati a discutere sul tavolo provinciale per trovare la giusta sintesi affinché il centrodestra possa vincere a Nocera Superiore con serenità e lealtà. Sono convinto che nell'agro ci riprenderemo anche Nocera Superiore, tutto dipenderà anche dall’unità della coalizione dalla nostra unita' o meno. Esiste solo questa regola e noi siamo pronti».