Elezioni Amministrative, "Uniamoci per Baronissi" sostiene Anna Petta L'ex sindaco Giovanni Moscatiello non sarà in campo per scelta personale

C'è fermento a Baronissi in vista delle prossime elezioni Amministrative. Dopo l'accordo raggiunto tra il leader dell'opposizione Luca Galdi e la candidata sindaco Anna Petta, anche l'associazione Uniamoci ha ribadito il proprio sostegno, annunciando una lista a supporto del progetto politico.

"L’accordo raggiunto con il gruppo di consiglieri di maggioranza, che vede in Anna Petta la candidata a sindaco, ha basi programmatiche e politiche molto chiare e solide. L’intesa ruota essenzialmente sulla necessità di restituire centralità e autonomia al futuro governo cittadino rispetto alle problematiche sociali, economiche, commerciali e urbanistiche presenti sul nostro territorio", si lelle nella nota. "Nessuna manovra oscura e nessuna regia, tutto è avvenuto alla luce del sole, dopo numerose riunioni e incontri all’interno della nostra Associazione dove si sono confrontati i consiglieri uscenti dell’opposizione ed i tanti iscritti della stessa con un unico obiettivo: restituire Baronissi ai baronissesi ed affrancarla da ingerenze esterne. Abbiamo riscontrato in Anna Petta, e nel suo programma, le risposte più convincenti ad i nostri interrogativi decidendo quindi di sostenerla con una lista, che si chiamerà “Uniamoci per Baronissi”, di cui saranno parte integrante i consiglieri uscenti Luca Galdi, Maria De Caro, Serafino De Salvo e Sabatino Ingino. Nessun mistero invece sul ruolo di Giovanni Moscatiello che da tempo aveva già dichiarato la sua indisponibilità alla ricandidatura, come ben sanno anche coloro che oggi strumentalizzano e speculano, ma che “stranamente” hanno con lo stesso intessuto fitte interlocuzioni fino a qualche settimana fa, salvo poi smentire se stessi per ingraziarsi qualche tribunale di inquisizione politica. La volgare strumentalizzazione la lasciamo a chi, povero di argomenti, non sa cosa proporre per il futuro di Baronissi".

I quattro consiglieri di opposizione hanno, poi, aggiunto: "A noi interessa ribadire il rispetto umano per la persona di Giovanni Moscatiello e il sentito ringraziamento per quanto ha fatto per la nostra Comunità in quasi un ventennio di sindacato e per la leale collaborazione offerta negli ultimi anni tra i banchi dell’opposizione".

“In merito alle prossime consultazioni elettorali amministrative che vedranno il nostro gruppo consiliare a sostegno della candidatura di Anna Petta a sindaco di Baronissi - dichiara Giovanni Moscatiello in una nota indirizzata ai consiglieri di opposizione - confermo quanto già preannunciato a tutti i colleghi, ovvero la mia volontà a non ricandidarmi. Ritengo sia una decisione ragionevole e giusta. Ragionevole perché dopo 30 anni di impegno istituzionale in prima persona giunge anche il momento del distacco. Giusta perché credo che una democrazia viva debba essere capace di rinnovarsi nelle sue classi dirigenti e che nessuno - certo non io - può pensare di rappresentare in eterno i cittadini e gli elettori. Auguro a Voi tutti un grande successo, sperando che il doveroso rinnovamento sappia portare nuove energie e adeguate competenze, nel solco tracciato dalle tante cose buone fatte nel passato, per costruire un futuro di sviluppo per la nostra comunità”.