Disservizi ai passaggi a livello della Circumvesuviana, nuovo sos all'Eav Il sindaco Aliberti chiede provvedimenti risolutivi per tutelare la sicurezza

Il sindaco Angelo Pasqualino Aliberti ha inviato una nota ufficiale all'Ente Autonomo Volturno rappresentando alcuni disservizi verificatisi all'altezza dei passaggi a livello presenti a Scafati, in via Berardinetti e in via Virgilio. Il malfunzionamento delle barriere, segnalato anche da decine di automobilisti, ha di fatto provocato un blocco della circolazione stradale, con innumerevoli disagi per i cittadini.

“Ho inoltrato nella giornata di ieri una nota all'Eav - ha dichiarato Aliberti – comunicando i disservizi che da almeno dieci giorni continuano a verificarsi ai passaggi a livello di via Berardinetti e via Virgilio: il malfunzionamento delle barriere meccaniche poste a separazione delle due arterie con i binari del treno impediscono il passaggio delle autovetture, bloccando il traffico per lungo tempo. Ho chiesto, inoltre, quali fossero le azioni intraprese per mettere in sicurezza i passaggi a livello non custoditi del territorio, a seguito anche dell'incontro avuto presso la loro sede qualche giorno fa. Dopo la morte del cinquantenne e dopo dopo una serie di segnalazioni che evidenziano lo stato primordiale nel quale siamo costretti a vivere in tema di trasporti e la condizione in cui versano i treni della vesuviana, obsoleti e sporchi in particolare quelli della tratta Scafati - Poggiomarino, sarebbe opportuno, come abbiamo sottolineato anche al tavolo tecnico, di avviare gli interventi che ci sono stati proposti per mettere in sicurezza i passaggi a livello e le carrozze che ogni giorno ospitano viaggiatori, studenti e lavoratori”, conclude il primo cittadino.