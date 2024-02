Positano, avanza il cantiere per la metanizzazione Ultimati i lavori, altre strade sono ora coperte dalla rete

"Grazie alla fruttuosa collaborazione tra l'amministrazione del Comune di Positano e la società Amalfitana Gas, un'altra parte del territorio comunale potrà avvalersi dei benefici dell'allaccio alla rete del gas". E' quanto annuncia il sindaco Giuseppe Guida.

"Sono stati completati i processi di collaudo e messa in esercizio delle condotte in Via del Canovaccio e in Via Scalintella.

Gli utenti di queste zone potranno quindi avviare le pratiche per le richieste di allaccio alla rete", ha fatto sapere il sindaco di Positano.