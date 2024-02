Soppressione Ic Fonseca a Pontecagnano, non ci sarà ricorso al Tar Bisogno: "Al di là del parere tecnico resta il problema politico"

Il capogruppo di Città Pubblica, Giuseppe Bisogno, in merito alla situazione relativa alla soppressione dell'Ic Eleonora Pimentel Fonseca di Pontecagnano Faiano, dopo che nella giornata di ieri la conferenza dei capigruppo ha preso atto della relazione tecnica dell'ufficio legale, che ha sconsigliato la presentazione di un ricorso al Tar per impugnare il provvedimento regionale di dimensionamento, ha detto:

"La decisione di non presentare ricorso è una decisione tutta politica. Al di là di quello che dice la relazione dell’ufficio legale dell’ente, è doveroso ricordare che il consiglio comunale ha espresso una volontà politica forte a difesa delle tre istituzioni scolastiche. Dunque, nonostante tale presa di posizione unanime, si è deciso di delegare ai tecnici una scelta che, piaccia o no al sindaco, è politica.

Lanzara dovrebbe dire alla città cosa è stato fatto dopo il consiglio comunale monotematico per scongiurare la soppressione del Fonseca. La delibera è forse stata inviata a Provincia, Regione e Ministero, così come previsto dal testo della stessa? Dal canto nostro siamo con la coscienza a posto per avere confermato la volontà di difendere sempre e comunque le istituzioni scolastiche del territorio. Chi amministra la città non può dire lo stesso, visto che ha deciso di nascondersi dietro a pretesti burocratici per non prendersi la responsabilità di arrivare allo scontro con la Regione e con chi la guida".