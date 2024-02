"Casal Velino Rural Tourism": si alza il sipario sul progetto per il territorio 30 giovani idonei per i corsi di olivocultura e di operatore agrituristico

Sabato 2 marzo, alle ore 11, presso il Centro Polifunzionale del Comune di Casal Velino verrà dato ufficialmente avvio alle attività progettuali previste nell’ambito del progetto "Casal Velino Rural Tourism: Percorsi Professionalizzanti per il Turismo Rurale" finanziato da Anci nell’ambito dell’avviso pubblico “LINK!” e proposto dal Comune di Casal Velino in partenariato con "SannioIrpiniaLab" e "Projenia scs".

Si tratterà di un “Orienteering Day”, in presenza delle aziende partner di progetto, di associazioni di categoria e consulenti per l’orientamento al lavoro finalizzato e alla sottoscrizione dei contratti di formazione con i giovani neet selezionati. Al bando hanno aderito oltre 40 giovani del territorio, ma a seguito di selezioni 30 sono risultati idonei: 11 allievi per il corso di "Olivocoltura - coltura annosa da riprendere e ringiovanire" e 19 allievi per il corso di "operatore agrituristico e dello sviluppo rurale"

All’incontro interverrà il sindaco del Comune di Casal Velino, Silvia Pisapia, Luca Mauriello (ceo e co-founder di Projenia - società di progettazione e consulenza nella gestione dell’intervento), Leonardo Feola (tecnico di Confagricoltura Salerno e docente esperto del corso di olivicoltura). Le conclusioni saranno affidate alla vice coordinatrice regionale di Anci Giovani Campania, nonché assessore del Comune di Nocera Inferiore, Federica Fortino.

Dopo il workshop seguirà la sottoscrizione dei contratti formativi degli allievi e l’evento terminerà con una visita all’adiacente uliveto comunale in cui è previsto lo svolgimento di una parte delle attività del progetto.