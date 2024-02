Cedimento sul ponte tra Nocera Superiore e Inferiore: chiusa la zona Il sindaco Cuofano: "Servono ulteriori approfondimenti"

Interventi sul ponte tra Nocera Superiore e Inferiore, a darne notizia il sindaco Giovanni Maria Cuofano che ha avvertito, come un post sulla sua pagina social, della situazione di vigilanza. "Da sopralluogo ancora in corso da parte dell’Ufficio Tecnico comunale e della Polizia Municipale, è stato accertato un cedimento della soletta del ponte che insiste su via Firenze, strada di confine tra i Comuni di Nocera Superiore e Nocera Inferiore - scrive la fascia tricolore -. Occorrono ulteriori e necessari approfondimenti, ma nel frattempo la zona sarà messa in sicurezza a tutela della pubblica incolumità. Pertanto, il ponte sarà a breve delimitato ed isolato con conseguente interdizione alla circolazione.

È stato chiesto il supporto anche del Genio Civile al fine di svolgere i dovuti interventi di natura tecnica", conclude il pimo cittadino di Nocera Superiore.