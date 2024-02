Gattino preso a calci a Battipaglia, denuncia di Enrico Tucci di Noi Moderati "Ancora un episodio di violenza ai danni degli animali"

Ancora un episodio di violenza ai danni di animali. La denuncia arriva da Enrico Tucci, coordinatore di Noi Moderati per la città di Battipaglia. “Oggi presso la Villa Comunale di via Domodossola un ragazzo ha preso a calci un gattino in cerca di cibo, senza alcuna motivazione perché non può esserci giustificazione rispetto ad un episodio di violenza così brutale – dice Tucci – L’assoluta inosservanza delle leggi italiane e il malcostume che si cela ormai da tempo nella nostra città fanno dei nostri luoghi di aggregazione ambienti malsani e insicuri.

Si chiede alla sindaca una maggior presenza e un pattugliamento costante da parte dei vigili urbani dell’unico posto in cui i nostri ragazzi possono trascorrere un pomeriggio all’aria aperta”.

(foto di repertorio)