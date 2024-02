Nuovo piano di raccolta differenziata nel Comune di Fisciano Mira a migliorare costantemente il sistema di gestione dei rifiuti nel territorio

Stamane presso Palazzo di Città a Fisciano, è stato presentato il nuovo piano di raccolta differenziata, frutto della collaborazione con Fisciano Sviluppo S.p.A., CONAI, COMIECO e altri consorzi del settore. L’iniziativa mira a migliorare costantemente il sistema di gestione dei rifiuti nel territorio, coinvolgendo sia le utenze domestiche che non domestiche, oltre che il campus universitario di Fisciano. Il sindaco, il Vincenzo Sessa, insieme al referente rifiuti RUS dell’Università degli Studi di Salerno, il prof. Giovanni De Feo e alla dott.ssa Maria Concetta Dragonetto dell’area progetti territoriali Centro-Sud del Conai hanno illustrato, durante l'incontro, il complesso lavoro svolto nei mesi precedenti che ha delineato il processo e ha determinato le modifiche apportate al piano di raccolta differenziata, evidenziando le varie fasi di progettazione che ha coinvolto il maggior numero possibile di interessati.

Annunciata per sabato 2 marzo l’inaugurazione e l’attivazione dell’l’eco-compattatore “MangiaPlastica”, finalizzato alla raccolta selettiva della plastica, situato presso l'isola ecologica. Questo innovativo sistema, premierà i cittadini virtuosi e verrà avviato in via sperimentale per incentivare comportamenti responsabili nella gestione dei rifiuti. In conformità alla norma sugli elementi visivi per la gestione dei rifiuti, saranno adeguati i colori utilizzati nella raccolta, inoltre, tra le modifiche apportate, vi sarà una nuova nomenclatura per i rifiuti con l’introduzione di un sistema unificato per Plastica, Alluminio, Acciaio e Cartoni per bevande ed alimenti, che saranno tutti raccolti in un unico sacchetto di colore giallo. Il calendario della raccolta subirà alcune modifiche e tutte le utenze saranno dotate di un mastello per la raccolta di carta e cartone, eliminando così l’uso dei sacchetti in plastica.

“E’ un’importante iniziativa - dichiara la dott.ssa Maria Concetta Dragonetto - che parla di cambiamenti all’interno del Comune di Fisciano e all'interno dell’Università, che vede protagonisti un gruppo di lavoro nato l’anno scorso tra cui il CONAI, l’Università, la Fisciano sviluppo, la Pro Loco, le associazioni. Un progetto che parlerà alle giovani menti ed ai cittadini per raggiungere l’85% di raccolta differenziata. Noi come CONAI siamo molto felici di partecipare a questo progetto considerata anche la partecipazione della comunità universitaria.” “Dobbiamo cambiare le nostre menti per cambiare i nostri comportamenti - ha dichiarato il prof. Giovanni De Feo - . Il progetto presentato stamane è davvero importante perché i protagonisti sono di livello nazionale. Fare la raccolta differenziata significa fare cultura. Insieme facciamo cultura non per un futuro migliore, ma per un presente migliore perché non c’è tempo da perdere. I cambiamenti vanno fatti subito! Essendo la realtà universitaria una Città all’interno della Città la situazione iniziale non è ideale, ma grazie al gioco di squadra che stiamo facendo anche il Campus di Fisciano raggiungerà l’eccellenza per la raccolta dei rifiuti” “L'impegno congiunto di istituzioni, aziende e comunità locale è fondamentale per garantire un futuro più sostenibile e rispettoso dell'ambiente, così come sensibilizzare e coinvolgere attivamente la cittadinanza nel processo di miglioramento della gestione dei rifiuti. Lavorando insieme, possiamo fare la differenza e contribuire a creare un ambiente più pulito e salubre per le generazioni future”, dichiara il Sindaco Sessa. “E’ un progetto - continua il Primo Cittadino di Fisciano - ambizioso per migliorare ulteriormente le percentuali della nostra raccolta differenziata, ma soprattutto per migliorare la qualità di quello che differenziamo che è l’obiettivo principale di questa campagna. In data 2016 il Comune di Fisciano si attestava al 67% di raccolta differenziata, oggi siamo riusciti ad arrivare all’83% e contiamo di superare l’85% il prossimo anno grazie alla sinergia di tutti gli attori in campo. Ringrazio i nostri concittadini che sono sempre sensibili a questi cambiamenti e ci accompagnano per migliorare la qualità della vita del nostro territorio per far sì che Fisciano sia sempre al centro anche a livello ambientale”, conclude il Sindaco.