Cava, dalla Corte dei Conti via libera al Piano di riequilibrio del Comune Ok dalla magistratura contabile al percorso adottato dall'amministrazione Servalli

Questa mattina si è riunito il collegio della Corte dei Conti di Napoli, sezione di controllo per la Campania, per discutere il Piano di riequilibrio pluriennale presentato dal Comune di Cava de’ Tirreni. Dopo la relazione del pm della Corte dei Conti e gli interventi del sindaco Vincenzo Servalli e del dirigente del settore economico Finanziario Francesco Sorrentino, la Camera di consiglio della Corte dei Conti si è espressa per l’approvazione del Piano.

All’ udienza erano presenti anche il presidente del consiglio comunale Adolfo Salsano, l’assessore al bilancio Antonella Garofalo, il segretario generale Monica Siani e i componenti dei revisori dei conti Donato Toriello e Vincenzo Di Sarno