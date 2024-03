Elezioni Baronissi, il Pd scioglie le riserve e punta su Anna Petta sindaco L'annuncio della segreteria provinciale dem in vista del voto di giugno

Il Partito Democratico scioglie le riserve e, in vista delle prossime elezioni Amministrative a Baronissi, annuncia il sostegno alla candidatura a sindaco di Anna Petta. "Una candidatura forte ed autorevole, unitaria ed inclusiva, vincente", spiegano i vertici provinciali in una nota diffusa in mattinata. "Il Partito Democratico della Provincia di Salerno sta mettendo in campo le sue forze migliori per le Elezioni Amministrative di giugno. A Baronissi, uno dei comuni più grandi ed importanti tra quelli chiamati al voto, Anna Petta sarà la nostra candidata sindaco. Anna, per più di una consiliatura vice sindaco del Comune Baronissi, è una scelta eccellente, in quanto protagonista della vita amministrativa e politica della comunità. È pronta a guidare un’ampia coalizione di centrosinistra con il sostegno di numerose forze politiche, associazioni, movimenti della società civile. Anna unisce alla grande passione civile, competenza ed efficacia operativa".

Il Pd salernitano spiega che "la piena intesa su Anna Petta è giunta al termine di un confronto serrato e sincero, nel corso del quale abbiamo apprezzato la disponibilità di altre illustri personalità, dei dirigenti e dei militanti del nostro partito che ringraziamo per il sostegno leale che, con spirito costruttivo, daranno alla candidata. Siamo impegnati adesso nella definizione di liste e di un programma vincente sempre con il metodo del confronto inclusivo. Il PD è pronto ad esercitare il suo ruolo guida nell’ambito di una collegialità diffusa e pronta a recepire ogni istanza positiva da parte di tutte le forze in campo. Ci attende una dura campagna elettorale. La Destra sta facendo danni enormi al Paese ed al Meridione in modo particolare. Con le Elezioni Amministrative daremo una spallata alla Meloni ed a tutti i suoi scudieri territoriali che preferiscono la bandiera di partito e la poltrona personale al bene delle proprie Comunità e dei propri territori. Le donne e gli uomini del Partito Democratico e dell’intera coalizione sono pronti alla mobilitazione ed alla lotta per la dignità di Baronissi e di tutti gli altri centri impegnati nel turno elettorale di giugno".

Nella giornata di ieri, era stata la candidata sindaco Anna Petta, insieme al rappresentante dei gruppi di opposizione e dell'associazione Uniamoci, Luca Galdi a lanciare un appello alle forze dell'area progressista. "E’ necessario costruire un progetto che metta insieme tutte le forze progressiste che, in Parlamento ed in altre realtà istituzionali, stanno proponendo un’idea di Italia che vada oltre l’Autonomia Differenziata, che riconosca con il Salario Minimo il valore del lavoro dipendente, che combatta ogni tipo di ingiustizia sociale con i fatti concreti e non solo con sterili dichiarazioni di facciata. E’ per queste ragioni che rivolgiamo a tutte le forze politiche progressiste un appello ad aderire alla nostra alleanza, nella quale ciascun partito avrà la possibilità di apportare il proprio prezioso contributo in termini di idee e di valori, partendo dalla centralità che abbiamo inteso dare, sin dall’inizio di questa campagna elettorale, al cittadino ed al nostro territorio”, l'appello rivolto da Petta e Galdi. "Siamo certi che partendo dalla nostra intesa politico-programmatica, sottoscritta nel mese di gennaio 2024, che nasce sul territorio che guarda esclusivamente all'interesse di Baronissi su temi strategici come la tutela delle fasce deboli, la valorizzazione delle frazioni, l’efficientamento e l’incremento degli alloggi popolari, la crescita e lo sviluppo sostenibile della Città, tutte le forze politiche progressiste potranno condividere il nostro progetto, con la propria credibilità, con il proprio radicamento sul territorio, con le donne e con gli uomini che, da sempre, lavorano per il bene supremo di Baronissi”.

Da capire, adesso, quale sarà la posizione che assumerà una parte della segreteria cittadina del Pd di Baronissi che nelle scorse settimane aveva annunciato la candidatura a sindaco di Marco Picarone, assessore uscente che, adesso, dovrà sciogliere le riserve su quale sarà il proprio percorso politico in vista delle prossime Amministrative. In corsa per il centrodestra, invece, c'è Tony Siniscalco, dirigente di Fratelli d'Italia che, da tempo, ha annunciato la sua discesa in campo.