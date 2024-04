Pellezzano: campagna di sensibilizzazione per la settimana dell'autismo Eventi realizzati in collaborazione con il Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale S5

Anche quest'anno, in occasione della campagna di sensibilizzazione all’Autismo, in programma dal 2 al 9 aprile 2024, si rinnova l’impegno del Comune di Pellezzano in termini di promozione e partecipazione agli eventi che verranno realizzati in collaborazione con il Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale S5, di cui Pellezzano è parte integrante e Asl UONPIA Salerno.

“Un impegno – sottolinea il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra – che anche quest’anno vede il nostro Ente in prima linea per sensibilizzare la campagna sull’Autismo in favore di una inclusione sociale sempre più ampia e accessibile ai soggetti colpiti da questa patologia. Colgo l’occasione per porgere i miei più sentiti ringraziamenti all’Assessorato alle Politiche Sociali retto da Annalaura Villari e a quanti proficuamente si impegnano con grande abnegazione all’organizzazione di eventi e iniziative volte a far conoscere questa forma di disabilità con le sue implicazioni e disagi sociali”.

“Il nostro Ente – ha aggiunto l’Assessore Villari – si è mostrato sempre particolarmente sensibile ai temi dell’inclusione sociale, soprattutto nei confronti di tutte quelle persone che meritano le dovute attenzioni per valorizzare il loro potenziale nascosto favorendo in maniera sempre più incisiva il loro inserimento nel tessuto sociale. Gli eventi realizzati nel corso di questa campagna di sensibilizzazione consistono, principalmente, nell'assistenza e presa in carico globale di questi soggetti attraverso tecniche cognitivo-comportamentali, accompagnando queste persone nell'acquisizione e potenziamento delle loro abilità ed autonomie. L’obiettivo è quello di creare spazi volti a migliorare la loro qualità di vita inserendoli appieno in tutte le attività di coinvolgimento sociale”.

In ultimo, l’Assessorato alle Politiche Sociali comunica l’ulteriore impegno di mettere in campo nuovi progetti e nuove attività di sostegno alle famiglie bisognose da programmare di volta in volta, sottolineando l’importanza della promozione di eventi di sensibilizzazione come quelli realizzati nel corso di questa settimana dell’autismo.

E’ possibile consultare il programma degli eventi dalla locandina allegata al seguente comunicato, ai quali la cittadinanza è invitata a partecipare essendo ad ingresso libero.