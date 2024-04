Minori: il 2 aprile pulizia della spiaggia con volontari e cittadini Il Comune invita a partecipare

Il Comune di Minori invita a partecipare all’iniziativa di pulizia della spiaggia che si terrà martedì 2/4/2024, dalle ore 8:00 alle ore 11:00 sull’ arenile del Comune della Divina. L’ iniziativa é stata organizzata dall’associazione Hiking the Amalfi Coast. Il raduno dei partecipanti é previsto alle ore 8:00 presso il Pontile di Minori.

"La pulizia della spiaggia è un’azione fondamentale per preservare il nostro ambiente marino. Vi incoraggiamo a coinvolgere amici, familiari e colleghi per rendere questa giornata un’esperienza collaborativa e gratificante per tutta la comunità. Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento alle associazioni e volontari che parteciperanno all’evento per il prezioso contributo alla salvaguardia del nostro ambiente", le parole dell'Ente.