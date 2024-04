Giornata dell'Autismo, il sostegno del gruppo Bracigliano Radici "Importante sostenere la ricerca scientifica e promuovere l'inclusione"

Si celebra, oggi, 2 aprile la Giornata Mondiale dell’autismo. Una giornata che cade subito dopo i festeggiamenti di Pasqua e che, quindi, induce ad una attenta riflessione sulla sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti di un tema di grande attualità, che riguarda una parte della popolazione mondiale affetta da un disturbo cognitivo, che merita le dovute attenzioni da parte delle autorità competenti.

Il Gruppo “Radici” di Bracigliano ricorda anche che fino al prossimo 14 aprile è possibile effettuare donazioni per la ricerca sull’autismo al numero 45585. Basta un sms per donare 2 euro. In Italia, dalle ultime stime, un 1 bambino su 77, nella fascia tra i 7 e i 9 anni, presenta un disturbo dello spettro autistico. Sono circa 500.000 le famiglie in Italia in cui è presente almeno una persona con disturbi dello spettro autistico.

“E’ importante – secondo i Consiglieri del Gruppo “Radici” – sostenere la ricerca scientifica per contrastare l’autismo, una patologia silente e per certi aspetti limitante, soprattutto nei confronti di bambini ed adolescenti. Allo stesso modo risulta fondamentale promuovere politiche di inclusione che possano favorire sempre più l’inserimento delle persone affette da questo disturbo all’interno dei contesti sociali per renderli partecipi di ogni forma di attività. Per questi motivi sosteniamo con convinzione tutti i progetti di ricerca e le iniziative promosse in favore dei modelli di inclusione sociale”.

Una curiosità: Dal 2007, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha istituito, il 2 aprile, la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. La serata del 2 aprile vedrà dunque i più importanti monumenti italiani illuminarsi di blu per informare la popolazione rispetto alle tematiche dell’autismo.