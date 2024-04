Noi Moderati, Antonello Valentino vice segretario cittadino di Sala Consilina "Alla comunità salese una squadra di dirigenti capaci e determinati"

Nelle scorse settimane il Segretario Cittadino Noi-Moderati di Sala Consilina Lorenzo Pace ha provveduto, nell’ambito della programmazione delle attività politiche a supporto della segreteria cittadina in ausilio e coadiuvazione, delle attività programmatiche di Partito, a nominare Vice-segretario cittadino di Sala Consilina, Antonello Valentino già militante di partito. Si è resa necessaria la nomina di Valentino per dare il via ad una fase prodromica di strutturazione del Direttivo esecutivo per offrire alla comunità Salese una squadra di dirigenti capaci e determinati ad affrontare le sfide politiche future nell’interesse della società civile. «Ad Antonello auguro buon lavoro confidando nella sua più ampia disponibilità, essendo certo che le sue qualità umane e professionali saranno preziose, per il successivo ed impegnativo percorso di crescita politico-culturale che andremo a tracciare sinergicamente per il bene comune della nostra amata città», ha dichiarato il segretario cittadino Pace.