Sparatoria a Bracigliano, il gruppo Radici: episodio da non sottovalutare L'appello alle forze dell'ordine: "Si innalzi il livello di sicurezza"

La notizia della sparatoria avvenuta a Bracigliano nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 aprile ha fatto subito il giro del paese. Tante le voci che si sono susseguite sulle possibili cause che hanno indotto due giovani a scambiarsi colpi di arma da fuoco, che avrebbero provocato il ferimento di uno dei due ad una gamba. Il giovane ferito sarebbe stato poi trasferito d’urgenza all’ospedale “Fucito” di Mercato S. Severino.

Sull’episodio sono intervenuti i consiglieri del Gruppo “Radici” di Bracigliano. “Quanto accaduto sul nostro territorio è agghiacciante – affermano i Consiglieri di “Radici” – Certo sono episodi del tutto imprevedibili, ma che provocano grande preoccupazione da parte dei residenti. Le forze dell’ordine stanno cercando di comprendere i motivi che hanno portato questi due giovani ad estrarre armi da fuoco in un centro cittadino, seppur quanto accaduto si è verificato nel cuore della notte, senza fortunatamente coinvolgere persone innocenti”.

“Tuttavia – sostengono i Consiglieri del gruppo di opposizione – resta la gravità di un episodio che non può essere assolutamente sottovalutato. Il nostro è un territorio molto tranquillo, abitato da persone perbene e simili accadimenti rappresentano uno stravolgimento della realtà quotidiana. Facciamo appello alle forze dell’ordine affinchè si possa innalzare il livello di sicurezza nel nostro paese per continuare a vivere in completa serenità tutelando le famiglie e i giovani”.

Nel frattempo, gli inquirenti stanno indagando per cercare di comprendere meglio la dinamica di quanto accaduto.