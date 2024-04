Ospedale di Scafati, l'Asl assicura: a breve i lavori antismici e antincendio L'assessore alla sanità, Di Palma, ha incontrato i vertici dell'Asl di Salerno

Questa mattina l’assessore alla sanità Antonella Di Palma ha incontrato i vertici della Direzione generale dell’Asl Salerno ai quali ha illustrato i contenuti della deliberazione adottata dal consiglio comunale lo scorso 4 aprile in merito alle osservazioni prodotte alla proposta di piano aziendale che la stessa Asl aveva inviato all’Ente. Lo rende noto il municipio di Scafati.

Nel corso dell’incontro la delegata dell’rsecutivo guidato dal sindaco Pasquale Aliberti ha ricevuto rassicurazioni relativamente all’imminente inizio dei lavori di adeguamento antisismico ed antincendio del presidio ospedaliero di Scafati, all’apertura del pronto soccorso base e al concorso che sarà espletato per il reperimento di personale medico.

“Dopo aver illustrato dettagliatamente - ha spiegato l’assessore alla sanità, Antonella Di Palma - la deliberazione di consiglio comunale contenente tutte le osservazioni alla proposta di piano aziendale condivise dall’intera assise cittadina, ho chiesto ai vertici della Direzione generale di fornirmi aggiornamenti concreti rispetto al futuro del nostro ospedale, rispetto al quale questa amministrazione, partendo dal sindaco Aliberti, sta portando avanti una battaglia senza sosta, con il coinvolgimento di tutte le forze politiche del territorio, al di là delle appartenenze partitiche. Ho avuto rassicurazioni rispetto all’avvio dei lavori di adeguamento antisismico ed antincendio del presidio ospedaliero di Scafati, per circa 4,5 milioni di euro, che inizieranno tra venti giorni. Rispetto al futuro dell’ospedale la Direzione generale dell’Asl ha confermato quanto stabilito nell’atto aziendale. Sarà pertanto garantita l’apertura di un pronto soccorso base con tutte le specialità previste per la tipologia di ospedali come il “Mauro Scarlato” e l’attivazione di 158 posti letto. Infine, tra il 23 ed il 26 aprile si svolgeranno le prove del concorso bandito per il reperimento di personale medico che sarà destinato agli ospedali dell’Asl Salerno, quindi anche all’ospedale di Scafati. Ho anticipato ai vertici della Direzione generale dell’Asl che, sulla scorta di quanto stabilito in Consiglio comunale il 4 aprile scorso, chiederemo la convocazione di un incontro con una delegazione di consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione, per un ulteriori confronto sul futuro del nostro ospedale, alla luce delle osservazioni alla proposta di atto aziendale condivise dall’intera assise cittadina”, ha concluso l'assessore.