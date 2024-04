Capaccio, al via la messa in sicurezza della banchina in Varco Cilentano L'intervento è stato presentato dal sindaco Franco Alfieri

Sono stati consegnati stamattina, lunedì 15 aprile, i lavori di messa in sicurezza e adeguamento della banchina stradale in località Varco Cilentano, incrocio via Gaiarda di Capaccio Paestum.

Attualmente, l’area oggetto d’intervento è adibita a sede stradale, mentre la banchina confinante è sconnessa e priva di qualsiasi sistemazione che la renda sicura. L’intervento, dunque, consiste nell’adeguamento e nella sistemazione di una banchina stradale che verrà realizzata senza stravolgere lo stato dei luoghi. All’interno della banchina verrà installata una pensilina in ferro e vetro con seduta in acciaio per l’attesa dell’autobus da parte dei pedoni. L’intervento prevede la realizzazione di marciapiedi sul cui perimetro verranno installate ringhiere in ferro per una maggiore tutela dei pedoni. I marciapiedi andranno a coprire anche un canale consortile esistente. Previsto l’inserimento di rampe di accesso per i diversamente abili. La zona sarà adeguatamente illuminata. È prevista anche l’installazione di bacheche per pubblica affissione.

«Con l’avvio dei lavori di adeguamento della banchina stradale in località Varco Cilentano andiamo a mettere in sicurezza un pericoloso incrocio negli anni scenario di gravi incidenti stradali – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Ancora una volta, mettiamo in campo un intervento dalla grande importanza per la qualità della vita delle persone che percorrono quel tratto di strada, tanto in auto quanto a piedi. È l’ennesimo segno dell’attenzione che prestiamo a ogni angolo del vasto territorio di Capaccio Paestum».