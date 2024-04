Svolta nell'Agro: i cittadini della "zona contesa" ora potranno votare a Pagani In corso la distribuzione delle tessere elettorale, novità anche per i servizi anagrafici

Organizzazione servizio elettorali per gli 870 cittadini votanti residenti nei territori dell’ex zona contesa: tutto è pronto per un ottimale svolgimento del servizio. Nuova sezione elettorale, la numero 36, presso l’edificio scolastico Collodi, e certificati elettorali già pronti al ritiro presso la parrocchia di Sant’Antonio ad Orta Loreto per i votanti paganesi residenti nell’ex zona contestata.

Il sindaco Lello De Prisco e l’assessore delegato al personale, Salvatore Visconti, sin dal giorno dell’acquisizione delle liste dei nuovi cittadini, hanno coordinato gli uffici per il raggiungimento di un’unica priorità: garantire ai circa 1300 cittadini dell’ex zona contesa un passaggio anagrafico ed elettorale ordinato e senza alcuna criticità. Un risultato che si sta raggiungendo grazie ad un efficiente lavoro degli uffici demografico, anagrafe ed elettorale, che garantirà, soprattutto in prospettiva delle prossime elezioni europee di maggio, il diritto al voto ai cittadini in piena serenità.

«Seguendo il mandato della Prefettura di Salerno, dopo un efficiente acquisizione all’anagrafe delle circa 1300 persone ufficialmente residenti a Pagani dopo la sentenza del Consiglio di Stato, negli ultimi due mesi nell’ufficio elettorale si è alacremente lavorato perché gli 870 votanti potessero ritirare i certificati elettorali, nel pieno rispetto delle tempistiche da garantire – ha dichiarato l’assessore Salvatore Visconti -. Per questo eccellente lavoro e tutto quello che sarà fatto in prospettiva delle prossime votazioni, ringrazio i dipendenti degli uffici coinvolti. Inoltre mi preme ringraziare per il supporto i consiglieri Tommaso Passamano e Bartolomeo Picaro e don Gerardo Coppola per la disponibilità del locale della parrocchia per il ritiro dei certificati elettorali».

I certificati possono essere ritirati, attraverso la presentazione del solo documento di identità - presso la parrocchia Sant’Antonio di Orta Loreto il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12, e il martedì e il mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 per le prossime settimane.

Importanti novità per i cittadini circa i servizi alla città del Comune di Pagani.

Grazie ad un importante lavoro amministrativo, seguito dall’assessore al personale, Salvatore Visconti, di comprensione delle criticità dell’ufficio e di potenziamento dello stesso sia in termini di risorse umane che materiali, a partire dai prossimi giorni si avranno dei tangibili miglioramenti nel servizio anagrafico per la cittadinanza. Una nuova unità è stata aggiunta a supporto dell’ufficio anagrafe, grazie al piano assunzioni concretizzatosi alla fine del 2023, inoltre l’ufficio è stato dotato di nuovi computer, per velocizzare le attività. Nei prossimi giorni inoltre partirà il servizio di sicurezza, per assicurare una maggiore serenità lavorativa per i dipendenti e per gli stessi utenti della sede, molto spesso ingolfata.