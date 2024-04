Pagani, via libera al piano di liquidazione del mercato ortofrutticolo Il sindaco De Prisco: "Ora bisogna individuare una nuova forma societaria"

È stato votato nel pomeriggio di martedì il programma di liquidazione del Mercato Ortofrutticolo Pagani-Nocera. Una votazione fondamentale che mette fine all’intricata vicenda che perdurava da anni, causando criticità e incertezze, e che ora dà finalmente il via alla costruzione di una nuova fase per il consorzio ortofrutticolo.

«Il piano di liquidazione votato è stato frutto di un intenso lavoro di coordinazione tra i soci sindaci, il Cogmo e il liquidatore Mirko Apa, che hanno trovato una quadra non facile di raggiungere, frutto del senso di responsabilità che ci accomuna - ha dichiarato il sindaco di Pagani, Lello De Prisco -. Ringrazio tutti i soci e il liquidatore per aver fatto prevalere le ragioni dello stare insieme, trovando una soluzione condivisa. Ringrazio particolarmente i concessionari, rappresentati dal Cogmo, per lo sforzo rilevante fatto per raggiungere la soluzione finale, nelle condizioni venutesi a creare all’indomani del passaggio di proprietà del Mercato ai Comuni di Pagani all’ 87% e di Nocera Inferiore al 13%. Non era facile far comprendere che rispetto al passato è tutto cambiato e che la sopravvivenza della struttura passasse dal senso di responsabilità di tutti gli interessati».

Il sindaco De Prisco ha, poi, concluso: «Ora si dovrà lavorare insieme, da oggi al dicembre 2024, per l’individuazione di una nuova forma societaria in grado di superare la formula cooperativa: una società che possa essere inclusiva dei soci proprietari e degli operati, consci che le condizioni di partenza non sono le stesse di 30 anni fa».