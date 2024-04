Scafati, previste altre 20 assunzioni in Comune Altre venti figure saranno impiegate per vigilanza e guardiania presso le strutture comunali

Con l’approvazione delle delibere di Giunta n.101 del 16/04/2024 e n.106 del 16/04/2024, il Comune di Scafati potrà procedere a nuove assunzioni utili per rafforzare la macchina comunale e migliorare il livello di vivibilità dell’intera comunità.

L’assessore al Personale, Teresa Formisano: “Dopo le prime diciassette assunzioni effettuate appena ci siamo insediati e la valorizzazione del personale attraverso le progressioni verticali, prosegue la nostra azione, come avevamo promesso, tesa a rafforzare la macchina comunale attraverso l'assunzione di nuovi dipendenti con la delibera del PIAO 2024-2026 subito dopo l’approvazione del bilancio. Arriveranno quest'anno, appena avuto il placet dalla Cosfel, circa dieci agenti di polizia municipale oltre che venti dipendenti tra amministrativi e tecnici. Inoltre, è nostra intenzione anche quest'anno proseguire, nell’ottica della valorizzazione del personale che tanto ha dato al nostro Comune in termini di professionalità e disponibilità, le progressioni verticali affinché tutti si sentano gratificati del lavoro che anche oggi stanno svolgendo. Vi segnalo ancora, – continua l’assessore Formisano - la delibera del Progetto Utile alla Collettività (PUC) a favore dei beneficiari dell’assegno

di inclusione, che ci consentirà di avere per dodici mesi, complessivamente venti unità di supporto e collaborazione alla vigilanza, custodia e guardiania presso le strutture comunali aiutandoci a diffondere la cultura del rispetto della cosa pubblica".