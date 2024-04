Turismo, a Postiglione siglato il patto tra Comune e le aziende private Il sindaco Cennamo: tra i primi centri degli Alburni a destagionalizzare il comparto

È stato siglato ieri sera, presso la sede di palazzo di città, il protocollo d'intesa per il rilancio e la programmazione turistica, tra il Comune di Postiglione e le aziende del territorio postiglionese.

"Il protocollo -spiega il sindaco della cittadina, Carmine Cennamo - rientra nell’ambito di una serie di progetti ed attività finalizzate alla promozione del territorio e allo sviluppo turistico di Postiglione e degli Alburni, già avviate dal nostro Ente. Dalla candidatura della Grotta di Sant' Elia di Postiglione a Patrimonio dell'umanità Unesco, all'adesione e al finanziamento ai progetti sui Borghi e sul Turismo delle Radici ma anche gli eventi di valorizzazione della montagna e delle attività outdoor tra cui escursionismo di montagna e rafting sul fiume, fino alla imminente e apertura di Parco Avventura Postiglione e alla digitalizzazione della sentieristica e dei siti storico-turistici. Tutto questo - spiega il sindaco - si concretizza in azioni che vedono e vedranno il nostro paese, tra i primi degli Alburni, a realizzare una capillare ed importante offerta turistica destagionalizzata e competitiva".

Da qui, l'idea di un protocollo d'intesa tra palazzo di città e i privati che prevede, con un regolamento che verrà proposto e formalizzato dall'amministrazione comunale in consiglio comunale, l’istituzione di un info point turistico presso la sede del Comune, una serie di agevolazioni economiche in termini fiscali sulle tariffe comunali e la nascita del brand Postiglione.

"Così - chiosa il sindaco Cennamo - facciamo rete e da qui creeremo un vero e proprio indotto turistico che triplicherà le attuali presenze in paese, in montagna e nelle periferie, per un territorio sempre più competitivo nel mondo sia in termini turistici, che di servizi pubblici ed imprenditorialità".