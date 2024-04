Baronissi, sfida tra studenti per creare un videogame in un week-end Terza edizione della Phaser Game Jam 2024 – HACKathon

Venerdì 19 e sabato 20 aprile, l’IIS “Margherita Hack” di Baronissi e l’Associazione “Hackfarm E.T.S.”, in collaborazione con le realtà professionali e formative del territorio, organizzano la terza edizione della competizione Phaser Game Jam 2024 – HACKathon per l’ideazione e la realizzazione di un videogame. L’edizione 2024 sarà ospitata dal CUS Salerno A.S.D. e si terrà presso il PalaUnisa A Campus di Baronissi.



Obiettivo della Phaser Game Jam 2024 – HACKathon è individuare e premiare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che meglio interpretano la sfida proposta: trovare l’idea innovativa attraverso l’utilizzo del framework Javascript Phaser e creare un videogame in un weekend, lavorando, quest’anno, sul tema “Enigma”. La competizione è stata preceduta da un’intensa attività di formazione realizzata anche grazie al supporto dell’USR Campania - programma ORIENTAlife.

Destinata ad oltre 1300 studenti della Regione Campania e gestita dall’esperto Francesco Raimondo con il contributo di un gruppo di docenti dell’IIS Margherita Hack, la Phaser Game Jam 2024 – HACKathon coinvolge quest’anno 26 team provenienti da 20 scuole che rappresentano tutte le province campane. Anche quest’anno, l’edizione 2024 sarà associata ad un HACKathon junior, una competizione di programmazione in Scratch sul tema “Eredita` del passato nelle discipline STEM”, rivolta agli studenti delle classi terminali delle Scuole secondarie di primo grado: 20 team provenienti dalle scuole della provincia di Salerno, 80 giovani studenti coinvolti.

La giuria della Phaser Game Jam 2024 – HACKathon sarà composta: Edoardo Gisolfi (Presidente CNCT Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici), Delfina Malandrino (prof. associato – Dipartimento Informatica UNISA), Marco Giammetti (Sviluppatore indipendente - Consulente VA/AR @ Memori), Daniele Monaco (Unity developer @Picaresque Studio), Christopher Sacchi (Game Developer, Game Designer @Stuck In Attic), Mario Schiano (3D Artist & Animator @Profenix Studio).