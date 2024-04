Scafati, nuove assunzioni al Comune: "Importante opportunità per la comunità" L'assessore Formisano: dopo i primi 17 ingressi in arrivo altri provvedimenti

Nuove assunzioni al Comune di Scafati, dalla giunta via libera al piano per rafforzare la pianta organica dell'Ente. Così l’assessore al personale, Teresa Formisano: “Dopo le prime diciassette assunzioni effettuate appena ci siamo insediati e la valorizzazione del personale attraverso le progressioni verticali, prosegue la nostra azione, come avevamo promesso, tesa a rafforzare la macchina comunale attraverso l'assunzione di nuovi dipendenti con la delibera del PIAO 2024-2026 subito dopo l’approvazione del bilancio. Arriveranno quest'anno, appena avuto il placet dalla Cosfel, circa dieci agenti di polizia municipale oltre che venti dipendenti tra amministrativi e tecnici".

Non solo. L'esponente della giunta Aliberti aggiunge: "Inoltre, è nostra intenzione anche quest'anno proseguire, nell’ottica della valorizzazione del personale che tanto ha dato al nostro Comune in termini di professionalità e disponibilità, le progressioni verticali affinché tutti si sentano gratificati del lavoro che anche oggi stanno svolgendo. Vi segnalo ancora, – continua l’assessore Formisano - la delibera del Progetto Utile alla Collettività (PUC) a favore dei beneficiari dell’assegno di inclusione, che ci consentirà di avere per dodici mesi, complessivamente venti unità di supporto e collaborazione alla vigilanza, custodia e guardiania presso le strutture comunali aiutandoci a diffondere la cultura del rispetto della cosa pubblica".