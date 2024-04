Atrani: dal 29 aprile ripristinata la fermata dei bus Amafi, Ravello, Scala La soppressione aveva causato polemiche e disagi

Si è concluso positivamente l’incontro tra l’Amministrazione comunale di Atrani, il direttore Sita Sud Simone Spinosa, l’ing. Farina ed il Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone. Da lunedì 29 sarà ripristinata la fermata in discesa ad Atrani sulla tratta Amalfi-Ravello/Scala, la cui soppressione aveva innescato polemiche e disagi, grazie all’impegno di Sita Sud per il potenziamento del servizio bus.

“Ringraziamo Sita Sud e Regione Campania per aver riconsiderato una decisone che stava causando disagi e criticità alla popolazione, con ripercussioni anche sugli ospiti del borgo, e per la disponibilità mostrata nel trovare una soluzione rapida e positiva alla vicenda” dice il sindaco Luciano de Rosa Laderchi.