Baronissi: una vasca per ridurre il rischio di allagamenti Metterà a riparo da inondazioni

Prevenzione del rischio e difesa del suolo: è in fase di completamento la vasca di laminazione in Largo Ambrosoli a Baronissi, che metterà a riparo da inondazioni e allagamenti l’area circostante, da sempre particolarmente critica in caso di forti precipitazioni provenienti dal versante collinare ovest. L’opera – del costo di 464.578 euro – completamente interrata, sarà a breve ricoperta con il ripristino originale dei giardini. Ad illustrare l'intervento il tecnico progettista - ing. Fabio Ciervo - e il direttore dei lavori - ing. Maurizio De Simone. Il progetto ha previsto la posa di una vasca volano di tipo multicamera, in calcestruzzo armato. Saranno così eliminate le criticità idrauliche che attualmente interessano il collettore di scarico delle acque meteoriche in corrispondenza di Corso Garibaldi. L’intervento ha lo scopo di dotare Baronissi di un nuovo invaso artificiale a servizio della rete fognaria comunale, nel quale far confluire le acque in eccesso in caso di eventi meteorici particolarmente intensi, per poi restituirle alla rete fognaria e quindi ai successivi trattamenti di depurazione.



La vasca è completamente interrata. Questo significa che l’intero intervento è stato pensato per non avere alcun impatto sul territorio e sul paesaggio. La fase successiva prevede infatti il rifacimento del parcheggio e la realizzazione di aiuole e giardini.



“E' un lavoro strategico per la lotta al dissesto idrogeologico e per la difesa del suolo – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante - grazie alla nuova vasca di laminazione la gestione delle acque piovane sarà più efficiente in un'area da sempre particolarmente critica. I cambiamenti climatici in atto mettono a dura prova le città e il nostro impegno è quello di operare al meglio per realizzare soluzioni per contrastarne e prevenirne gli effetti sul territorio”. Il progetto è stato finanziato con fondi ministeriali a seguito di partecipazione al bando pubblico del Ministero dell’Interno per interventi di messa a sicurezza del territorio.