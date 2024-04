Vietri sul Mare, via ai lavori per realizzare parcheggio da oltre 300 posti Il sindaco Giovanni De Simone: "Giornata storica dopo anni di attesa"

"Ai nastri di partenza la realizzazione dei parcheggi a Vietri con finanza di progetto. Una giornata storica per la nostra Vietri". Lo annuncia, sui social, il sindaco Giovanni De Simone.

"Finalmente, dopo anni di attesa, parte il progetto di finanza per la realizzazione di 306 posti auto, di cui una parte destinata a box auto ed una a rotazione, che consentirà di liberare il traffico veicolare nel centro di Vietri capoluogo e Marina. Una scommessa partita ben quindici anni fa e che oggi vede la prima pietra - rivendica con orgoglio la fascia tricolore -. Tanto il lavoro svolto in questi anni con gli uffici e lo stesso consiglio comunale. Possiamo davvero essere soddisfatti e guardare ad un futuro più vivibile per la nostra città".