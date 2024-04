Aliberti: "Il polo oncologico inaugurato da De Luca esiste solo sulla carta" Duro atto d'accusa del sindaco di Scafati a proposito della struttura sanitaria paganese

"Solo due settimane fa, alla presenza del presidente della Regione Vincenzo De Luca, avevano inaugurato il Polo oncologico dell'ospedale di Pagani. Una struttura meravigliosa, non c'è che dire, anche solo per il personale di alta professionalità che possiede, che ho avuto personalmente la possibilità di apprezzare per problematiche personali

e familiari. A distanza di 15 giorni, dopo l’inaugurazione, il Polo esiste soltanto sulla carta". E' il duro atto d'accusa del sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, all'indirizzo del governatore campano.

"Siamo alla vigilia delle elezioni europee e quindi il presidente De Luca ha bisogno di dimostrare che sta programmando la sanità in questa regione. Tutti però fingono di non capire che la mancata attivazione del Polo oncologico, ad oggi, non è un problema solo di arredi ma soprattutto di personale. Questo "particolare", di non poco conto, mette in forte difficoltà l’operatività, l’entusiasmo, la professionalità di medici che in questi anni hanno lavorato per rendere il Polo oncologico di Pagani un riferimento a livello regionale, e non solo. Io a quella inaugurazione non partecipai perché era chiaro che si stavano utilizzando i medici, gli specialisti - che ogni giorno ci mettono la faccia e la passione - per una politica politicante incapace di programmare la sanità in questa regione, una sanità che resta ancora oggi il fanalino di coda dell’Italia intera", l'affondo della fascia tricolore scafatese.