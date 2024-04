Elezioni Baronissi, il centrodestra si compatta e sostiene Tony Siniscalco Trovata l'unità anche nella città della Valle dell'Irno

Il centrodestra si compatta anche a Baronissi e sosterrà in maniera unitaria la candidatura a sindaco di Tony Siniscalco. L'ufficialità è arrivata con la dichiarazione congiunta dei coordinatori Giuseppe Fabbricatore (Fdi), Roberto Celano (Forza Italia) e Luigi Cerruti (Noi Moderati), che hanno deciso di affrontare insieme la prossima tornata elettorale per le amministrative di Baronissi.

"Un risultato storico - dichiara il candidato sindaco Tony Siniscalco - raggiunto grazie al lavoro incessante delle segreterie politiche. Dall’ultima uscita di coalizione del 2003 prima e del 2009 poi con il PDL, il centrodestra oggi, dopo anni, si riunisce alle elezioni comunali di Baronissi. Ringrazio i coordinatori Roberto Celano e Luigi Cerruti che hanno sposato il nostro progetto politico e correranno al nostro fianco con una propria lista in mio sostegno con 16 donne e uomini pronti a cambiare insieme il futuro della nostra città. E’ la prima volta che a Baronissi il centro destra si compatta e per me questo è fonte di orgoglio ed è la spinta per continuare con determinazione questa campagna elettorale per dare a tutti i cittadini di Baronissi una vera alternativa e un’opportunità fondamentale: essere insieme a noi gli artefici del cambiamento".