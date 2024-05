Castellabate: ritornano le domeniche di maggio di "Lungomare Vivo" Il sindaco: un ricco calendario di eventi per la nuova stagione

Castellabate, per il terzo anno consecutivo, è pronta ad accendere le sue domeniche di maggio con l’ormai consolidata manifestazione “Lungomare Vivo”. L’iniziativa, che ha riscosso sempre grande successo, vedrà il lungomare di “Punta dell’Inferno” animarsi con una serie di eventi rivolti a tutte le fasce d’età, dai più piccoli ai più grandi. L’appuntamento è fissato e si articola in tre date: 12, 19 e 26 maggio. Tre domeniche caratterizzate dalla presenza di intrattenimenti musicali, spettacoli e animazioni per i bambini, mercatini dell’artigianato, ma anche esposizioni d’arte e prelibatezze culinarie del territorio. Il tutto si concluderà, il 26 maggio, con lo spettacolo del noto attore e cabarettista napoletano, Ciro Giustiniani. “Lungomare Vivo” apre ufficialmente le porte all’estate 2024 a Castellabate, dando modo a cittadini e turisti di perdersi tra le bellezze del litorale costiero e l’incantevole scenario che solamente i tramonti sul mare riescono a regalare. Per l’occasione, l’intero lungomare sarà completamente pedonale.

“A Castellabate si respira già aria d’estate e con “Lungomare Vivo” ci addentriamo in quello che sarà il ricco calendario di eventi che stiamo mettendo a punto per la nuova stagione. Questo evento è stata una scommessa vinta dalla nostra Amministrazione e, anno dopo anno, vogliamo portarla avanti crescendo sempre di più. Non c’è cosa più bella che lasciarsi trasportare dalle tante proposte che allieteranno le domeniche di maggio a Castellabate, per vivere in serenità e divertimento un lungomare ricco di sorprese”, sostiene il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Lungomare Vivo rappresenta ormai un appuntamento fisso con le sue domeniche di maggio. Già dalle precedenti edizioni, abbiamo avuto un riscontro molto positivo sia in termini di affluenza turistica, sia riguardo i benefici apportati all’economia di tutte le attività ricettive-commerciali di Castellabate. Anche quest’anno vi aspettiamo numerosi per vivere qualche ora di relax in compagnia di musica, giochi e tanto altro, a due passi dal mare”, afferma l’Assessore al Commercio, Nicoletta Guariglia.

“Siamo felicissimi di poter confermare una manifestazione di così grande successo anche per il 2024. In questo modo puntiamo ad attrarre e accogliere i turisti anche in queste prime belle e piacevoli giornate di maggio. Il divertimento sarà assicurato sia per i ragazzi che per i più grandi, anche perché davvero il programma prevede un gran numero di iniziative che cattureranno l’attenzione”, sottolinea il Consigliere, Clemente Migliorino.