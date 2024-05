Baronissi: finanziato il quarto asilo nido con i fondi Pnrr Accolti trentasei bambini da 0 a 3 anni

Ulteriore importante finanziamento per la Città di Baronissi. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito di concerto col Ministero dell’economia e delle finanze nella ripartizione delle risorse previste dal PNRR, nell’ambito della definizione del nuovo Piano per asili nido ha assegnato a Baronissi la somma di 864.000 euro. Sarà quindi realizzato un nuovo asilo nido comunale - il quarto – per trentasei bambini da 0 - 3 anni.



“Siamo soddisfatti per essere riusciti ad intercettare anche questo ennesimo finanziamento – rivela il sindaco Gianfranco Valiante - che ci consentirà di ottimizzare l’offerta dei servizi di educazione e cura per la prima infanzia. La capacità di progettazione di questa Amministrazione viene premiata ancora una volta e con questo finanziamento superiamo la soglia dei 30 milioni già raggiunta nei mesi scorsi di somme ottenute dai governi nazionale e regionale. Decreti di finanziamento che permettono di attuare processi fondamentali di rigenerazione urbana. E di questo ringrazio sempre gli uffici che non si sono mai risparmiati”.



Baronissi avrà dunque a disposizione un nuovo centro per servizi all’infanzia per dare ulteriore risposta alle richieste delle famiglie. Entro la fine del mese di maggio sarà consegnata alla città anche il nuovo asilo nido di Antessano, innovativo ed ecocompatibile, dotato di serre bioclimatiche, ludoteca ed aree esterne con orti didattici. Ospiterà fino a sessanta bimbi.