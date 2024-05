Baronissi: apre il primo bagno pubblico autopulente "E' stato istallato in Largo dei Ferrovieri"

E’ stato installato in Largo dei Ferrovieri, a Baronissi, il primo bagno pubblico autopulente. Un modello tecnologicamente avanzato, in grado di garantire una costante e capillare igienizzazione ad ogni utilizzo, che risponde alla necessità dell’Amministrazione di fornire un servizio utile alla comunità. Il nuovo bagno è già in funzione ed ha un uso facile ed intuitivo. Il costo simbolico del servizio è di venti centesimi. “I servizi igienici pubblici rappresentano un servizio essenziale e sono indispensabili per migliorare vivibilità e decoro della città – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – la struttura installata è altamente tecnologica, totalmente accessibile per i portatori di disabilità e garantisce igiene e sicurezza”.



Il nuovo Wc prevede ad ogni utilizzo la disinfezione automatica, lavaggio ad alta pressione del pavimento e asciugatura meccanica, illuminazione automatica a basso consumo led, porta scorrevole automatica, pavimento rigato antisdrucciolo. Il tutto garantisce la massima sicurezza e pulizia dopo ogni utilizzo. Il ciclo di pulizia dura 70 secondi. Durante questo periodo, pavimenti, water e lavandini vengono puliti e disinfettati. Il bagno è anche regolarmente ventilato e dotato di un sistema che indica lo stato “occupato” o “libero”.