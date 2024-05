Emergenza Campi Flegrei, attivata anche la Protezione Civile di Campagna Presteranno servizio in uno dei campi allestiti sul lungomare di Pozzuoli

Anche il Nucleo Comunale di Protezione Civile di Campagna ha messo a disposizione i propri volontari, per fronteggiare l’emergenza Campi Flegrei, rispondendo puntualmente e positivamente all’richiesta pervenuta dalla Protezione Civile Regionale.

Nella giornata di sabato, una prima squadra ha prestato servizio in uno dei campi allestiti sul lungomare di Pozzuoli, per assistere e dare supporto alla popolazione, che in questi giorni sta vivendo giornate di sconforto e paura per il susseguirsi delle scosse di terremoto. Anche nella giornata odierna una nuova squadra sta raggiungendo il lungomare di Pozzuoli per dare il cambio ai colleghi del turno mattutino. Per domani, lunedì 27 maggio, una terza squadra partirà per uno dei campi base allestisti dalla Protezione Civile Regionale.

“Ringrazio di cuore tutti i volontari del Nucleo Comunale di Campagna, perché non hanno esitato un attimo, per mettersi a disposizione e rispondere alla richiesta di supporto pervenuta dalla protezione civile Regionale. Sono sicura che la professionalità e l’umanità dei nostri volontari sarà di grande aiuto in questi momenti così difficili. Poter contare su questi uomini e donne che dedicano il loro tempo in maniera spontanea, senza chiedere nulla in cambio e sacrificando i loro interessi, è motivo di orgoglio per l’intera Amministrazione Comunale e per tutta la nostra Città di Campagna. Mi auguro che l’esempio che i nostri volontari quotidianamente ci esprimono, sia di monito e di stimolo per tutte quelle persone e soprattutto per i giovani che voglio avvicinarsi al mondo del volontariato”, queste sono state le dichiarazioni della consigliera con Delega alla Protezione Civile, Sara Romanzi alla partenza della seconda squadra di volontari con destinazione dei Campi Flegrei.