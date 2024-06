Costiera Amalfitana: partita la stabilizzazione dei costoni rocciosi Si tratta della seconda parte delle attività nel territorio comunale di Furore

Anche a seguito dell’acquisizione di specifiche autorizzazioni relative all’impiego di elicotteri per il trasporto di materiali per i lavori, a partire da questa mattina – lunedì 17 giugno – prende il via la seconda parte delle attività nel territorio comunale di Furore per la stabilizazzione dei costoni rocciosi, a darne notizia è l'Anas.

Le lavorazioni vengono mediante eseguite l’istituzione del senso unico alternato (nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 18.00, ad esclusione dei giorni festivi) tra il km 22,260 ed il km 22,460, fino alla fine di questo mese.