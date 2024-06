Scafati, Santocchio: "Villa comunale nel degrado, speso male un milione di euro" Il coordinatore di Fdi: "Suggeriamo di affidare la manutenzione alla partecipata Acse"

“Al primo cittadino di Scafati piace nascondere la polvere sotto al tappeto, per lui la Villa si ferma al solo parco giochi, mentre tutto il resto è nel pieno abbandono”. Così esordisce Mario Santocchio, coordinatore di Fratelli d'Italia a Scafati, nel denunciare lo stato di degrado in cui versa la Villa comunale nonostante gli ingenti investimenti effettuati.

Santocchio sottolinea che, nonostante siano stati spesi un milione di euro per i lavori di riqualificazione, la manutenzione del parco lascia molto a desiderare. “Non sono stati capaci di vigilare e garantire il pieno soddisfacimento del capitolato d'appalto. Oggi non è un caso se, dopo aver speso un milione di euro, mancano le pompe di irrigazione”. La proposta del coordinatore di Fdi è chiara: affidare la manutenzione della Villa alla società partecipata Acse, che già si occupa del cimitero comunale. “Ad Aliberti suggeriamo di affidare la manutenzione della Villa alla società partecipata Acse, come già avviene per il cimitero. Ma all'allegra combriccola non interessa, perché lo scopo è certamente quello di dare all'esterno l'affidamento. Poi hanno anche il coraggio di affiggere manifesti "6x3" per dire che "La Villa rinasce". È una presa in giro per tutti i cittadini di Scafati, che meritano trasparenza e una gestione efficiente delle risorse pubbliche”, ha concluso Santocchio.