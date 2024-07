Noi Moderati Bellizzi, Alessia Pisaturo responsabile dipartimento donne Temi a lei cari meritocrazia, inclusione

Nato da poco è già pienamente operativo il coordinamento cittadino di Noi Moderati Bellizzi. il partito a livello locale vanta anche una responsabile del dipartimento donna. Si tratta di Alessia Pisaturo, classe 2000, studentessa all'ultimo anno presso Unisa Facoltà di Giurisprudenza. Alessia, piglio determinato, dialettica decisa e sorriso illuminante ha deciso di dare seguito al suo impegno per la comunità, dopo la candidatura a Bellizzi alle scorse amministrative, intraprendendo un percorso formativo politico con la squadra provinciale di Noi Moderati. I temi a lei cari durante la campagna elettorale sono stati la meritocrazia, l'inclusione e la possibilità di un futuro sostenibile sul territorio per la generazione che rappresenta. Consapevole di dover contribuire in prima persona per realizzare il suo sogno e di tante ragazze e ragazzi come lei, è scesa in campo ed è determinata a continuare il lavoro iniziato con la lista Visione Nuova di Angelo Maddalo, ma ha voluto "ampliare gli orizzonti" intraprendendo un percorso formativo politico con l'On. Pino Bicchielli parlamentare salernitano di Noi Moderati. Dunque, sarà da subito la coordinatrice del dipartimento donne a Bellizzi in rappresentanza del partito capitanato da Maurizio Lupi a livello nazionale, dopo l'incontro presso la sede territoriale nella giornata del tesseramento salernitano alla presenza del coordinatore provinciale del partito, Luigi Cerruti e la responsabile dell'organizzazione Sonia Senatore. Ad Alessia Pisaturo i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutto il direttivo provinciale.