Carabinieri e Comune di Baronissi insieme per difendere gli anziani dalle truffe L’obiettivo è informare e proteggere i soggetti vulnerabili

L’Arma dei Carabinieri e il Comune di Baronissi insieme per sensibilizzare e proteggere gli anziani dalle truffe. Si è svolto presso Palazzo di Città l’incontro tra il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Baronissi, Luogotenente Carica Speciale Alberto Colella e il Sindaco Anna Petta per sostenere la campagna di sensibilizzazione nazionale e promuoverla su tutto il territorio comunale.

L’obiettivo è informare e proteggere i soggetti vulnerabili, tra cui gli anziani, sempre più fragili di fronte alle insidie della modernità, soprattutto in relazione alle diverse tipologie di truffa: un fenomeno sempre più diffuso e attuale, che prende di mira le persone fragili, lasciando in loro segni indelebili. Oltre al danno economico e al trauma psicologico dell’invasione del proprio spazio domestico, le vittime vivono spesso anche il senso di colpa di essere state raggirate.

«Ringrazio l'Arma dei Carabinieri e il Comandante Colella per aver voluto coinvolgere anche il nostro Comune in questa operazione a tutela delle persone più indifese – esordisce il Sindaco Anna Petta - La sicurezza dei nostri anziani è una priorità assoluta e siamo orgogliosi di essere al fianco dell’Arma per fornire agli anziani e alle loro famiglie strumenti concreti per difendersi dalle truffe. È una campagna di comunicazione diretta alla popolazione maggiormente colpita da questo tipo di reati, allo scopo di rafforzare la prevenzione e accrescere la funzione di rassicurazione sociale».

Testimonial della campagna è l’attore Lino Banfi, il più famoso “Nonno d’Italia”: una scelta nata dal desiderio di avvicinarsi ancora di più agli anziani, con l’intento principale di trasmettere, con un tono rassicurante ed empatico, consigli utili a tutelarsi dai raggiri, per rendere consapevoli dei rischi e promuovere comportamenti sicuri.

La campagna di sensibilizzazione si muoverà attraverso la diffusione di un vademecum con i consigli per riconoscere i tentativi di truffa, attraverso l’affissione pubblica in strada e attraverso i canali social del Comune di Baronissi. La locandina sarà affissa in tutte le caserme, nelle parrocchie e nei luoghi di ritrovo degli anziani, con l’invito a prestare massima attenzione e a rivolgersi con fiducia ai Carabinieri chiamando il 112 N.U.E.

«La Stazione dei Carabinieri è inserita nel nostro tessuto cittadino e rappresenta un punto di riferimento sempre presente e affidabile – afferma il Sindaco – Il Comandante Alberto Colella, insieme ai Carabinieri di presidio a Baronissi, da settembre svolgerà incontri formativi in aula consiliare, luoghi di culto, università della terza età per sensibilizzare l’opinione pubblica».

Sarà diffuso anche lo spot che si conclude con l’invito a consultare il sito Carabinieri.it, in cui sono illustrate le tecniche adottate dai truffatori che, per quanto subdole e fantasiose, hanno schemi ricorrenti: individuarli è il primo passo per difendersi.

Nella locandina, chiara e semplice, sono indicati i consigli per evitare di rimanere vittima delle truffe: attenzione ad aprire la porta agli sconosciuti, diffidare dalle apparenze, limitare la confidenza su internet e al telefono, evitare di farsi distrarre, ricordando che il tesserino di riconoscimento non basta.