Amalfi, due nuovi agenti di Polizia municipale in servizio sulle spiagge L'iniziativa finanziata dal ministero dell'Interno

Due nuovi agenti di Polizia municipale con mansioni di vigilanza degli arenili e delle aree demaniali. Saranno in servizio da domani ad Amalfi nell’ambito del progetto “Spiagge sicure – Estate 2024”, redatto dalla comandante Agnese Martingano su input dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano, e finanziato dal ministero dell’Interno. Con assunzione a tempo determinato i nuovi agenti saranno operativi sul territorio comunale per contrastare l’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti in questa stagione estiva.

L’iniziativa, sovvenzionata con il “Fondo per la sicurezza urbana” destinato ai comuni costieri individuati dal ministero dell’Interno, ha consentito al Comune di Amalfi, il cui progetto è stato valutato positivamente dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi presso la Prefettura di Salerno, non solo l’assunzione a tempo determinato di nuovo personale della Polizia Municipale (per gli agenti saranno previste maggiori prestazioni di lavoro straordinario) ma anche l’acquisto di mezzi ed attrezzature oltre alla promozione di campagne di sensibilizzazione volte ad accrescere fra i consumatori la consapevolezza dei danni derivanti dall’acquisto di prodotti contraffatti.

I nuovi agenti, che affiancheranno i colleghi di Amalfi nel controllo dei litorali, sono stati reperiti attraverso lo scorrimento delle graduatorie e saranno operativi in quelle località che, come Amalfi, contano una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti e hanno registrato, secondo gli ultimi dati Istat, le maggiori presenze negli esercizi ricettivi.

“Il rafforzamento del corpo della Polizia Municipale di Amalfi, con un servizio specifico lungo le spiagge e i moli su cui si svolgono le operazioni di sbarco e d'imbarco, rappresenta un ulteriore, importante tassello per garantire un’estate più sicura ai cittadini e ai tanti turisti che scelgono di trascorrere le vacanze nella nostra Città”, dichiara l’assessore alla vigilanza Francesco De Riso.