San Marzano sul Sarno: gite per gli anziani, al via le domande C'è tempo fino al 16 settembre

Prosegue il lavoro dell’amministrazione comunale di San Marzano sul Sarno guidata dal primo cittadino Andrea Annunziata, per ciò che concerne i servizi sociali.

L’assessore con delega alle Politiche sociali, Colomba Farina, di concerto con Agro Solidale, ha lavorato affinché si provvedesse anche per quest’anno alle gite per gli anziani a partire dai 65 anni.

Saranno quattro le destinazioni che coinvolgeranno ben 50 over 65, i quali potranno prendere parte alle attività previste a titolo completamente gratuito. I siti proposti saranno Amalfi, Capodimonte, la Reggia di Caserta, Villa Rosebery (residenza estiva del Presidente della Repubblica) e il Parco Virgiliano di Napoli; il servizio comprenderà il trasporto, il pranzo presso un ristorante del posto ed il titolo d’ingresso per la visita guidata, il tutto appunto in maniera completamente gratuita.

Per poter presentare la domanda è necessario scaricare l’apposito modulo o sul sito web del Comune di San Marzano sul Sarno o su quello dell’Azienda consortile Agro Solidale. Dopo la compilazione, la consegna potrà avvenire o a mano, presso gli sportelli degli uffici preposti del Comune, o a mezzo di posta elettronica certificata. Il termine ultimo di presentazione è fissato al 16 settembre, mentre gli itinerari si svolgeranno tra settembre e novembre.



Un grande traguardo questo, che permette la continuità di un progetto che ha un lodevole scopo, ovvero quello di garantire una maggiore inclusione anche ai cittadini che ormai non sono più giovanissimi.