Amministrative a Battipaglia: futuro candidato sindaco deve saper aggregare A dirlo i coordinamenti cittadini di Fratelli d’Italia e Lega

I coordinamenti cittadini di Fratelli d’Italia e Lega per la città di Battipaglia si associano a quanto espresso nelle ultime dichiarazioni del coordinatore di Noi Moderati Enrico Tucci circa le future elezioni amministrative che coinvolgeranno la cittadina della piana del Sele. “Il futuro candidato sindaco di Battipaglia, espressione del centrodestra, dovrebbe possedere i requisiti del rinnovamento e quindi non essere stato mai candidato a tale carica, di aggregazione e che quindi non risulti divisivo e della coerenza politica e quindi di non essere stato mai candidato o aver appoggiato schieramenti di centro- sinistra”, hanno dichiarato il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Nunzio Vitolo e il coordinatore cittadino della Lega Fabio Butrico a sostegno di quanto dichiarato dal coordinatore di Noi Moderati Enrico Tucci.

“Lungi da ognuno di noi il voler entrare nelle decisioni e nelle dinamiche dell'ottimo lavoro che sta svolgendo la segreteria provinciale di Forza Italia, ma relativamente al dott. Zara la nostra valutazione, che riguarda solo l'aspetto politico, attiene alla volontà di puntare su una candidatura sindacale che esprima inequivocabilmente rinnovamento, massimo potere di aggregazione e coerenza politica”.