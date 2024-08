Pulizia delle vasche San Vito e Sant'Erasmo a Sarno, la denuncia di Sirica L'esponente di Fdi: "Siamo ancora al punto di partenza. Si puliscano subito le vasche"

A un anno dall'annuncio dei fondi stanziati per la manutenzione delle opere idrauliche nelle zone di Episcopio e San Vito-Sant'Eramo, la questione della pulizia delle vasche e dei canali resta ancora un tema caldo a Sarno. Nonostante le promesse fatte e gli impegni presi, l'attuazione degli interventi sembra procedere a rilento.



Enrico Sirica, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Sarno, è stato chiaro sulla vicenda: "È inaccettabile che, dopo un anno, siamo ancora a discutere di tutto ciò. La sicurezza dei cittadini non può essere messa in secondo piano. L'amministrazione comunale deve intervenire con solerzia per effettuare la pulizia delle vasche e dei canali. Non possiamo permetterci ulteriori ritardi- ha detto -. Le opere idrauliche realizzate per proteggere la nostra comunità sono fondamentali, ma senza una manutenzione adeguata rischiano di diventare inefficaci. È necessario agire ora, senza ulteriori proclami, per garantire la sicurezza delle nostre famiglie e del nostro territorio".