A Sarno la frazione di Lavorate finisce sott'acqua, la denuncia di Enrico Sirica "Allagamenti, disservizi e cittadini abbandonati a se stessi"

"Ogni volta che la pioggia cade, a Sarno, in particolare nella frazione di Lavorate, si ripresenta lo stesso drammatico scenario: allagamenti, disservizi e cittadini abbandonati a se stessi. Questa situazione di disagio costante, aggravata dalla mancanza di interventi risolutivi da parte dell'amministrazione comunale, è motivo di crescente esasperazione tra i residenti", a denunciarlo Enrico Sirica, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Sarno, che esprime con forza il malcontento della comunità.



"Basta una "pipì di un uccellino" - per usare le parole dei cittadini - e subito la frazione di Lavorate si allaga. È inaccettabile che i residenti di questa zona vivano costantemente nel timore di un acquazzone. Si sentono traditi e abbandonati dall'attuale amministrazione di centrosinistra, che continua a dimostrare un'inadeguata gestione del territorio e un'assenza totale di servizi essenziali", dichiara Sirica. "Non è solo una questione di maltempo: è una questione di incuria, di disservizi continui e di malfunzionamenti che si ripresentano ad ogni pioggia. I cittadini hanno diritto a risposte concrete, non a promesse vuote. È necessario un piano di intervento strutturale che metta fine a questa vergognosa situazione una volta per tutte", conclude Sirica, impegnandosi a portare avanti la battaglia per ottenere soluzioni reali e durature per i cittadini di Sarno.